A Secretaria de Estado de Saúde (SES) em parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul (CRO/MS), realiza nesta quinta-feira (29) a web aula “A Cirurgia Oral Menor na APS: Procedimentos e Manejo”. Com início às 14h30, o evento encerra o projeto Webinário ‘Qualifica Odonto na APS’, uma série de web aulas no formato de palestras online ofertadas pelo Núcleo do Telessaúde MS que tem como público-alvo os profissionais de saúde bucal de Mato Grosso do Sul.

Conforme a Gerente de Pesquisa, Extensão e Inovação em Saúde na Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser, Inara Pereira da Cunha, projetos como esse possibilitam a ampliação da rede de apoio do trabalho entre cirurgiões-dentistas e técnicos de saúde bucal. “A aproximação dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) com conteúdo teórico de temas importantes, melhoram o processo de trabalho das equipes de saúde bucal”, explica Inara.

A web aula debaterá com os cirurgiões-dentistas da APS do Estado sobre as estratégias para realização de extração dentária simples de maneira segura, desde o pré ao pós-operatório. Visando a troca de experiências, serão compartilhados casos reais para que seja estabelecida uma rede de contatos que possa vir a ajudar e ou apoiar casos complexos.

A aula será ministrada pelo mestre em Clínica Odontológica e especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, Dr. Renan Paim. O acesso à web aula pode ser feito através do link: https://telessaude.saude.ms.gov.br/forms/participe