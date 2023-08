SES marca presença no ‘Campo Grande é o Bicho’ no combate à Leishmaniose

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da gerência estadual de Zoonoses, participa da ação ‘Campo Grande é o Bicho contra a Leishmaniose’, que acontece neste sábado (12), realizada pelo município.

O evento acontece das 8 horas às 12 horas, na praça em frente ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) no bairro Jardim Noroeste. A ação faz parte da campanha ‘Agosto Verde Claro’, mês dedicado à prevenção e combate à Leishmaniose.

Conforme a gerente estadual de Zoonoses da SES, Camile Sanches Silva, a SES fornecerá vacinas e testes de Leishmaniose, além de estar presente no evento.

“Nosso objetivo é sensibilizar a população sobre a importância das medidas de prevenção e controle da doença nos seres humanos e nos animais. É importante lembrar que a leishmaniose é uma zoonose, portanto pode ser transmitida aos seres humanos e causar óbito quando não tratada oportunamente”.

Durante o evento serão ofertados os seguintes serviços:

Exame para Leishmaniose – DPP;

Microchipagem de cães e gatos;

Cadastro para a castração de cães;

Vacina V10 em cães;

Orientação Veterinária;

Recebimento de denúncias;

Orientações sobre animais peçonhentos.

O CRAS Jardim Noroeste está localizado a rua Indianápolis, S/N, em Campo Grande.

Agosto Verde Claro

Com o objetivo de disseminar informação sobre as formas de transmissão, prevenção e tratamento da Leishmaniose, a SES apoia a campanha “’Agosto Verde Claro’ e orienta a população que fique atenta às medidas de prevenção.

A população exerce papel fundamental no controle da leishmaniose e por isso, medidas básicas de saneamento ambiental e controle dos vetores são recomendadas.

A leishmaniose é uma doença causada por parasitas do gênero Leishmania e transmitida aos animais e humanos pela picada dos mosquitos infectados, os flebotomínios, conhecidos popularmente como mosquitos-palha ou biriguis. Os cães são os principais hospedeiros da Leishmaniose no Brasil, entretanto, gatos e humanos também podem ser infectados com o protozoário Leishmania infantum chagasi.

É importante lembrar que a transmissão da leishmaniose só acontece por meio da picada do mosquito infectado e não através do contato direto com animais ou pessoas doentes. A campanha ‘Agosto Verde Claro’ vem para mostrar que simples atitudes como a limpeza do quintal e levar seus animais de estimação regularmente ao médico veterinário podem reverter o risco de transmissão e, assim, evita com que os animais sofram preconceito e sejam abandonados por causa da leishmaniose.

“É importante manter o ambiente limpo e os animais saudáveis, evitando dessa forma a transmissão da doença”, afirma Camile.

Sintomas

Sintomas em humanos:

Febre, inchaço;

Falta de apetite;

Fraqueza;

Cansaço.

Sintomas nos animais:

Apatia;

Emagrecimento;

Lesões na pele – especialmente na face e nas orelhas;

Crescimento acentuado das unhas;

Falta de apetite;

Febre.

Dicas

Confira algumas estratégias de prevenção para manter o mosquito-palha longe da sua casa:

Elimine materiais orgânicos e evite o acúmulo de umidade nos quintais;

Use nos cães coleiras que possuam repelente (Deltametrina 4%);

Não deixe os animais soltos na rua. Passeios somente na coleira, com a supervisão do tutor;

Leve seu animal para consultas de rotina ao médico veterinário;

Instale telas de malha fina nas portas e janelas das residências e nos canis, individuais ou coletivos;

Além de utilize medidas de proteção individual, como por exemplo, repelentes.

Faça a sua parte no combate à leishmaniose!

