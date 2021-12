O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com a Maternidade Cândido Mariano, abre quatro leitos para atendimento neonatal de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCo), que serão ativados na próxima segunda-feira (27). Nos próximos 80 dias, mais onze leitos intermediários serão disponibilizados à população, custeados integralmente com recursos do Governo do Estado. A medida vem para auxiliar a falta de leitos neonatais que existente em Campo Grande.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a Maternidade Cândido Mariano está recebendo, do Governo do Estado, repasse de R$ 3 milhões de recursos, e em contrapartida fará a abertura de novos leitos. “Além desses quatro leitos de UTI Neonatal, pactuamos ainda, com a Maternidade Cândido Mariano, a abertura de outros onze leitos intermediários, para abertura em um prazo de 80 dias, para auxiliar os bebês prematuros. Assim, teremos condições de desafogar e deixar as UTIs livres para aquelas crianças precisam de um suporte mais avançado”.

Segundo o presidente da maternidade, Daniel Gonçalves de Miranda, o pagamento, pelo Governo do Estado, da décima terceira parcela de repasse para a Maternidade, no valor de R$ 445.428,57, também vai ajudar no custeio dos novos leitos da UCINCo.

Estiveram presentes no evento de ativação dos leitos, o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, secretário municipal de Saúde, Mauro Castro Filho, o presidente da Maternidade, Daniel Gonçalves de Miranda, enfermeiros e outros membros da equipe.

Equipamentos

A SES tem sido parceira com a Maternidade Cândido Mariano e já entregou diversos equipamentos adquiridos por meio do custeio de emenda. A SES já repassou monitores multiparamétricos, bilirrubinômetro, incubadoras, ventilador pulmonar, cardioversores, berços de recém-nascidos, carro de emergência, radiômetro, estetoscópios, balanças antropométricas, aparelhos de ar condicionado, radiômetro, entre outros equipamentos.