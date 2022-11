A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), por meio da Comissão de Residência Multiprofissional (Coremu), abriu as inscrições para o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental 2021. Ao todo são nove vagas para profissionais graduados em Enfermagem, Psicologia e Serviço Social, sendo três vagas para cada área, com bolsa de R$ 4.106,09.

Conforme o Edital, as inscrições devem ser feitas do dia 01 a 10 de novembro exclusivamente pelo site: www.campogrande.ms.gov.br/sesau/servicos. A taxa é de R$ 200.

A prova está prevista para ser realizada no dia 04 de dezembro e será composta por 30 questões objetivas, cada uma valendo dois pontos, com duração de três horas. O local de prova serão divulgado pelo site. O candidato que obtiver um rendimento na prova inferior a 60%, ou seja, fizer menos que 36 pontos, será considerado reprovado.

Os profissionais que forem selecionados para o programa de residência, poderão se matricular entre os dias 15 e 19 de dezembro, com início das atividades no dia 1º de março de 2023.

A residência terá duração 24 meses e os selecionados irão atuar nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Todo o acompanhamento do processo de seleção do programa será através do site: https://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/servicos.

Residência em psiquiatria

Também estão abertas as inscrições para a Residência Médica em Psiquiatria da Sesau. Está sendo ofertada uma vaga profissionais médicos com bolsa de R$ R$ 4.106,09. A taxa de inscrição é de R$ 250. A residência tem duração de 3 anos. Mais informações podem ser conferidas no Edital do processo disponível no site: https://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/servicos.