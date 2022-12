A Prefeitura de Campo Grande , por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), divulgou na edição desta terça-feira (27) do Diário Oficial do Município (Diogrande), a convocação de novos médicos inscritos no cadastro temporário para reforçar o atendimento à população. Os profissionais irão atuar nas unidades de saúde do Município, tanto na rede de Atenção Primária, quanto nas unidades de Urgência e Emergência.

“Estes novos profissionais devem reforçar o atendimento diário das unidades e também contribuir na composição de escalas através dos chamados plantões eventuais. É de fundamental importância termos um quadro funcional completo para que a gente possa dar uma assistência de melhor qualidade a nossa população em um menor tempo de espera. Este é o nosso principal objetivo”, comenta o secretário municipal de Saúde. Dr. Sandro Benites.

Conforme o edital, estão sendo convocados 16 médicos para atendimento ambulatorial com carga horária de 40h, 60 clínicos plantonistas com carga horária de 24, cinco plantonistas residentes 12h e quatro médicos pediatras.

Os profissionais irão cobrir vagas que estão em aberto ou reforçar o atendimento nas unidades, conforme a necessidade da Rede Municipal de Saúde. Eles deverão comparecer à Superintendência de Gestão do Trabalho em Saúde (SGTS) da Sesau nas datas e horários definidos em edital, com toda a documentação necessária em mãos para assumir o cargo.

Aqueles candidatos que não comparecerem em até três dias úteis para entregar a documentação será considerado desistente, sendo necessário um novo cadastro para concorrer a uma das vagas novamente.

Cadastro de reserva

As inscrições para o processo seletivo simplificado de criação do cadastro de reserva para a contratação temporária de médicos ficam disponíveis durante todo o ano.

No ato da inscrição o médico irá escolher a qual modalidade ou especialidade que irá concorrer a uma vaga. A intenção é reforçar, através destas convocações, principalmente a rede de atenção básica, que compreende as Unidades de Saúde da Família (USFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de atender as unidades de atendimento 24 horas (UPAs e CRSs).

Os profissionais interessados devem acessar o site www.campogrande.ms.gov.br/convocacaomedica e realizar a inscrição. As convocações dos profissionais inscritos neste cadastro são feitas periodicamente, sendo publicado em diário oficial uma lista nominal daqueles que foram selecionados.