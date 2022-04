A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), divulgou nesta terça-feira (26) a relação dos candidatos inscritos e o ensalamento da prova de pré-seleção do processo de habilitação interno para enfermeiros e técnicos de enfermagem pertencentes ao quadro efetivo da secretaria que irão atuar como plantonistas no Serviço de Atendimetno Móvel de Urgência (SAMU) Regional Campo Grande.

Conforme o edital de convocação disponível no site: https://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/artigos/processo-de-habilitacao-interno-samu-enfermeiros-e-tecnicos-de-enfermagem/, o processo teve 14 inscritos para a vaga de enfermeiro e 40 técnicos de enfermagem.

As provas serão realizadas neste sábado, dia 30 de abril, na universidade Anhanguera-Uniderp, localizada no Bairro Miguel Couto. O horário limite para comparecimento dos candidatos é de 7h30, horário de Mato Grosso do Sul.

O gabarito preliminar deve ser divulgado na segunda-feira, 02 de maio, após às 19h, pelo site: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/servicos. As demais etapas devem ser acompanhadas pelo Diário Oficial do Município (Diogrande).

SAMU Campo Grande

Nos últimos cinco anos, o SAMU Regional Campo Grande passou por uma profunda transformação e foi completamente reestruturado. O serviço passou a contar com uma nova central de regulação, teve 100% da frota renovada com 15 viaturas operacionais e o reforço das motolâncias.

Além disso, duas novas bases descentralizadas foram inauguradas (Sesau e Aeroporto) , uma reformada (Anhanduí) e outras duas estão em processo de reforma (Coronel Antonino e Universitário).