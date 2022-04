A Prefeitura Municipal de Campo Grande liberou a vacinação contra a gripe para todas as idades de trabalhadores da saúde e segue ainda vacinando idosos com 60 anos ou mais, nesta sexta-feira (8).

Da mesma forma que tem acontecido nos últimos anos, a campanha da Influenza foi dividida por etapas, e cada um dos públicos têm a data adequada para tomar a vacina, contudo, o município tem autonomia para antecipar algum grupo, caso veja a necessidade.

Fazem parte destes grupos da segunda etapa as crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas até 45 dias pós parto, População indígena, trabalhadores da educação, pessoas com comorbidades e as que tenham deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário de passageiros, trabalhadores portuários, Forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema penitenciário, população privada de liberdade e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Estes públicos começarão a se vacinar em 03 de maio.

De acordo com calendário, hoje funcionam 65 unidades de saúde das regiões urbanas Prosa, Anhanduizinho, Lagoa, Bandeira, Segredo, Imbirussu e Centro. A vacinação ocorre entre 7h30 e 16h45.

Epidemia de Influenza

Entre os meses de dezembro de 2021 e janeiro deste ano, Campo Grande viveu um surto atípico de Influenza, uma vez que os casos são normalmente registrados entre maio e julho, período de temperaturas mais amenas. A epidemia foi provocada por uma nova variante do vírus H3N2, que chegou ao país naquela época, que já está entre os três tipos de vírus que a vacina protege.

Em decorrência destes casos, a Capital registrou 25 óbitos por Influenza somente em 2022, número que se iguala a todo o ano de 2019, período pré-pandêmico, e que houve um número de óbitos superior que os dois últimos anos.

“A vacina que será aplicada agora na população já está atualizada e protege contra esta cepa, por isso é importante que todos busquem pela vacinação no momento oportuno. Já tem sido tempos difíceis devido à Covid-19, não queremos mais perdas por outra doença que é evitável através da vacina”, comenta o secretário.