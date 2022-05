Durante o mês de maio, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio do Serviço de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), promove campanha de orientação e testagem rápida no Terminal Rodoviário de Campo Grande. As ações estão programadas para acontecer aos sábados e domingos, das 8h às 17h, com ínicio no dia 07 de maio.

O gerente-técnico do IST de Campo Grande, Douglas Morilha, explica que esta é uma estratégia para ampliar o acesso da população ao serviço.

“Com o diagnóstico feito em tempo oportuno oportuniza um tratamento mais eficaz. E o terminal por ser um local onde há uma circulação muito grande de pessoas, potencializa o nosso trabalho”, diz.

A iniciativa visa ainda conscientizar a população sexualmente ativa do quão é importante o uso do preservativo interno e externo como o principal método, com a distribuição de material informativo.

Os testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C serão oferecidos para identificação precoce e direcionamento para o tratamento de saúde adequado. O resultado leva de 15 a 20 minutos para ficar pronto. Caso seja positivo, a pessoa receberá o aconselhamento inicialmente e será encaminhada para um dos serviços disponíveis para tratamento e acompanhamento.

Durante todo o ano os testes são oferecidos de maneira gratuíta em todas as unidades básicas e de saúde do Município e também nas chamadas ações extramuro.

A ação que conta com apoio da Concessionaria Terminal Rodoviário de Campo Grande tem como público-alvo os passageiros e usuários que utilizam o terminal, mas o serviço está disponível para toda a população.