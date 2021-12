O vereador Zé da Farmácia (PODEMOS) participou nesta quarta-feira (8) da sessão itinerante da Câmara de Vereadores de Campo Grande, realizada na Escola Municipal José Mauro Messias da Silva, na Moreninha IV. Os moradores de lá, aproveitaram para fazer suas reivindicações para seus bairros. As pessoas que não falaram ao microfone, ainda puderam registrar junto ao Apoio da Casa os pedidos de melhorias, como asfalto, cascalhamento, sinalização de trânsito, iluminação pública e mais atenção na área da saúde.

Diferentemente da sessão ordinária, na qual os vereadores apresentam projetos, discutem a aplicabilidade e votam leis para Campo Grande, a Sessão Comunitária tem como principal objetivo estreitar os laços entre a população e o poder legislativo. A iniciativa, que estava parada por conta da pandemia do novo coronavírus, levanta propostas, ideias e descobre o que precisa de mais atenção dos vereadores em cada bairro da Capital.

Também oriundo da região, o vereador Zé da Farmácia falou da alegria de participar de uma sessão ‘em casa’. “Hoje é uma emoção especial participar dessa sessão comunitária. Hoje é o dia da gente escutar. Hoje vai ser dado o grito dos excluídos, de quem sofre com a falta de estrutura que não vem, do Parque Jacques da Luz, que está com as obras paradas e as pessoas reclamam muito. Tenho andado muito, buscado soluções. É difícil, mas a gente vem lutando e essa luta é constante. Jamais a gente desanima e vamos fazer o máximo para atender a todos e a todas”, disse.

O presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, avisou que o projeto deve seguir durante o próximo ano, também com as sessões itinerantes.

“É a primeira de muitas sessões comunitárias que queremos fazer, para ouvirmos os conselheiros, os líderes e a comunidade. Levamos a Câmara aos bairros para ouvir a população que tem interesse em melhorias na comunidade e na região. Só ouvindo vocês, vamos acertar. É a primeira desta legislatura, já que estávamos há 5 anos sem fazer. Assumi a presidência durante a pandemia e não consegui fazer também, mas todos os vereadores pediram”, disse.

“Eu preciso da visita de um médico da família, que foi me ver uma vez em três vezes. Estamos cansados de ir na UBSF. Existem barreiras. Agora, há duas semanas dei os primeiros passos, e estou conseguindo ir ao médico. Eu não quero falar mal, mas preciso, a comunidade precisa da fiscalização do vereador. Estamos necessitados. A Moreninha evoluiu muito, sim, mas precisamos de mais, principalmente na área da saúde” disse o líder comunitário da Moreninha II, Rodinei Machado, que se recupera de covid-19.

Já o presidente da Associação de Moradores da Moreninha IV, Eduardo Menezes, afirmou que a presença da Câmara no bairro é um momento histórico. “Com isso, vejo que estamos construindo pontes, quebrando barreiras e trazendo essa Casa até a comunidade. Assim, vocês veem de perto nossos anseios e necessidades. Minha vontade era que todos estivessem aqui. Só vamos conseguir progresso com união. Estou feliz e vou ficar mais ainda quando ver as máquinas trabalhando aqui no nosso bairro. Que não fique apenas nessa vez, que não venham só na época das eleições. A Moreninha está de portas abertas para receber vocês”, garantiu.

O diretor da Escola Municipal José Mauro Messias da Silva, Daniel Avalo Aguero, também agradeceu a presença dos vereadores. “É um projeto importante, trazendo a Câmara para perto da comunidade. É muito importante isso tudo. Estamos aqui por um só objetivo: o desenvolvimento dessa grande região, praticamente uma cidade, que é a Moreninha. Agradeço e friso que é um privilégio receber todos. Estamos sempre com as portas abertas”, disse.

Quem também comemorou a possibilidade de fazer reivindicações diretamente aos parlamentares foi o líder comunitário do Nova Jerusalém, Marcelo de Souza. “É muito importante para nós lideranças de bairro. Estamos próximos à Casa de Leis, para que a gente possa dar voz à nossa comunidade. Sou morador desde 1982 das Moreninhas. O bairro está crescendo, e os vereadores estão nos ajudando e mostrando um caminho para que a população tenha uma vida de qualidade”, disse.