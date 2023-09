Sessão Solene na quarta-feira homenageia policiais civis da Capital

Os vereadores de Campo Grande realizam Sessão Solene nesta quarta-feira (20), às 19 horas, para outorga da Medalha Legislativa “Delegado da Polícia Civil Aloysio Franco de Oliveira” em homenagem a policiais civis, que tenham praticado atos de bravura ou prestado relevantes serviços ao município.

A solenidade, proposta pelo vereador Betinho, foi instituída pela Resolução nº 1.260/2017. O Dia do Policial Civil é comemorado no dia 29 de setembro e foi incluído no calendário oficial de eventos do Mato Grosso do Sul no ano de 2013.

Sobre a homenagem – A medalha homenageia Aloysio Franco de Oliveira, delegado de Polícia Civil e advogado, que faleceu em 2015. Ele atuou como Delegado Regional de Polícia em Campo Grande, diretor geral da Polícia Civil, secretário adjunto de Segurança Pública, Coordenador Geral do Departamento Penitenciário Nacional (Brasília/DF), Superintendente de Políticas Penitenciárias da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, entre outras funções.

Acompanhe – A sessão solene começa às 19h00, no Plenário Oliva Enciso, com transmissão ao vivo pelo Youtube da Casa de Leis.

Confira a lista de homenageados:

Ademir Santana – Miguel de Souza e Arabutam Alves Pereira

Ayrton Araújo – Deraldo Nascimento Santos e Alcione Garcia Pereira Santos

Betinho – Zenóbia da Silva Pedrosa, Nilce Recalde Nunes, Pedro Arlei Caravina e Regiane Karyn da Silva Castro

Beto Avelar – Edilson dos Santos Silva e Christian Duarte Mollinedo

Carlos Augusto Borges – Mark de Souza Valentim e Alvimar Melo Valério

Claudinho Serra – Roberto Gurgel de Oliveira Filho e André Matsushita Gonçalves

Clodoilson Pires – Vicente Luis Bacelar Barros e Cristiano Machado Severo

Coronel Villasanti – Denise Correa Xavier, Elba da Fonseca Vieira Lima, Luciano Mendes de Azevedo e Ramão Angelo Pavão

Delei Pinheiro – Izaias de Castro Moreira Lima e Nelson Santos da Costa

Dr. Jamal – Paulo Eduardo Gamarra Ferreira e Max Dourado Azambuja Andrade

Dr. Loester – João Reis Belo e Ricardo Meirelles Bernardinelli

Dr. Victor Rocha – Douglas Britez Godoy e Carlos Idelmar de Campos Barbosa

Edu Miranda – Pedro Luis de Souza e Amarildo Rodrigues da Silva

Gilmar da Cruz – Daniel de Oliveira Teixeira, Luiz Claudio Ferreira da Costa e Edson Martins de Araújo

Junior Coringa – Flávio da Silva Diniz e Marcelo Aranda de Mello

Luiza Ribeiro – Carolina Muniz do Carmo, Maíra Pacheco Machado e Andressa Cristhine Torraca

Otávio Trad – Bruno Marinho Zucareli e Alexander Justiniano Fernandes

Paulo Lands – Luiz Carlos de Souza e Maria Angélica Fontanari de Carvalho e Silva

Papy – Louise Rosana de Jesus Penhavel e Rafael Francisco Rosa Carbone

Professor Juari – Alexandre Aguero Tenório e Sebastião Pereira dos Santos

Professor Riverton – Dionísio Gomes Pego e Carlos Delano Gehring Leandro de Souza

Ronilço Guerreiro – Laudionor Alves de Carvalho e Bruno Henrique Urban

Tabosa – Francis Flávio Tadano Araújo Freire e Willian de Queiroz Padilha Santana

Tiago Vargas – Pablo Rodrigo Teixeira de Souza Nantes e Pael; Mario Marcio dos Santos Jurado

Valdir Gomes – Rodrigo Ferreira Lopes e Luiz Felipe Gomes da Silva Barros

William Maksoud – Elaine Cristina Ishiki Benicasa, Ariene Nazareth Murad de Souza e Jairo Carlos Mendes

Zé da Farmácia – Francisco de Melo e Sueili Araujo Lima Rocha