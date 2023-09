Setembro Amarelo: Lei de autoria do vereador Otávio Trad “Ponte da Vida” leva esperança, afeto e pode salvar vidas

Sancionado em 2022, o projeto de autoria do vereador Otávio Trad, “Ponte da Vida” permite afixação de cartazes voltados para prevenção ao suicídio em pontes e viadutos da Capital. São placas, cartazes com mensagens de motivação e acolhimento, com o intuito de conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde mental, além de informar sobre os serviços de apoio emocional à pessoa em crise.

“Ponte da Vida é um projeto que tratamos com muito carinho e realizado em parceria com o Grupo Amor Vida (GAV). Pontes e viadutos são locais com altos índices de suicídio e uma palavra amiga, uma frase de afeto, esperança, conforto pode sim salvar uma vida”, enfatiza o parlamentar.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que mais 700 mil pessoas morram todos os anos por suicídio, ou seja, uma de cada 100 mortes que acontecem no mundo e a maioria ocorre em países de baixa e média renda. Outro dado importante é que a maioria das pessoas que tenta ou comete suicídio é acometida por algum transtorno mental, sendo o mais comum a depressão. O suicídio é a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos.

SINAIS DE ALERTA – Histórico de conflitos familiares e/ou amorosos; sentimento de abandono/solidão; perda de interesse em atividades que antes traziam prazer; perdas recentes (familiares, relacionamento amoroso, emprego, etc); não conseguir assumir responsabilidade diárias; adotar comportamento de risco (consumo de álcool ou outras drogas); abandono de amigos e/ou atividades sociais; estado emocional instáveis (agitação, irritabilidade, impulsividade); ter pensamentos suicidas.

FRASES DE ALERTA – “Eu não aguento mais” “Eu não posso fazer nada” “Os outros serão mais felizes sem mim” “Eu preferiria estar morto” “Eu sou um perdedor e um peso para os outros” “Queria dormir e nunca mais acordar” “Ninguém gosta de mim” “Tudo o que eu faço está errado”.

ATITUDES QUE SALVAM – Escute, apoie, ame, acolha, não ignore, não julgue e não critique.

GAV – O Grupo Amor Vida disponibiliza o 0800 750 5554 , sem identificador de chamadas.