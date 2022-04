Com expectativa de arrecadar mais de 60 mil peças, a sétima Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul “Aqueça uma Vida” foi lançada na última terça-feira, dia 19.

Segundo o governador Reinaldo Azambuja, nas seis edições anteriores, 189.747 peças de roupas, sapatos, agasalhos e itens de inverno foram doadas pelos servidores públicos, e entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio de 300 instituições.

Madrinha da Campanha, a primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja, reforçou que a meta é superar as edições anteriores.

Até o próximo dia 24 de maio estarão dispostas, em todas as secretarias, autarquias e fundações estaduais, as caixas de arrecadação de peças de frio. Podem ser doados cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias, sapatos e outros itens de inverno novos ou em bom estado de conservação.

Apesar de ser uma campanha dos servidores públicos do Estado toda sociedade pode participar.

Lembrando que para formalizar o pedido das peças, as instituições filantrópicas precisam enviar ofício para a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) no e-mail: aquecaumavida@ms.gov.br.