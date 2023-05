SEU ABRAÇO AQUECE: Governador participa de encerramento da campanha nesta quinta-feira

Solidariedade, cuidado e atenção ao próximo foram as principais características da campanha ‘Seu Abraço Aquece – Doe calor e faça o bem’, iniciativa do Governo do Estado promovida pela primeira-dama Mônica Riedel e executada pela SAD (Secretaria de Administração).

Após intenso engajamento e expressiva arrecadação, a campanha encerra nesta quinta-feira (25), às 16h, no IAC (Instituto Amigos do Coração) e contará com a presença do governador Eduardo Riedel, da primeira-dama Mônica Riedel e secretária de Administração, Ana Nardes, além de parceiros e representantes de entidades que serão beneficiadas.

O objetivo inicial da campanha era arrecadar entre o servidores estaduais, roupas e cobertores para distribuição entre pessoas em situação de vulnerabilidade, contudo, a ação cresceu e ganhou apoio de entidades como Anoreg – MS (Associação dos Notários e Registradores do Estado de MS), Faculdade Insted, Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Fiems (Federação das Indústrias do Estado de MS) e Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa).

“Quando iniciamos a campanha, o objetivo era mobilizar os servidores, estimulando a solidariedade, mas fomos surpreendidos com o grande apoio de empresas e entidades que reconheceram a importância de ajudar ao próximo e ao fim, muito mais que doações, vamos entregar carinho e atenção a quem precisa, com a certeza que uma verdadeira corrente do bem foi a responsável por esse resultado”, afirma a primeira-dama do Estado e madrinha da iniciativa, Mônica Riedel.

Cerca de 200 entidades que prestam serviços de amparo às comunidades serão beneficiadas. A seleção ocorreu por meio de cadastro, com foco na transparência do processo.

Para fortalecer ainda mais as arrecadações, servidores com perfil de mobilização foram escolhidos para atuar como Multiplicadores de Abraços, onde a missão era, dentro de seu órgão de atuação, estimular as doações junto aos demais colegas. “A cada visita às secretarias para receber as arrecadações, nos surpreendemos com a participação ativa de todos, em especial dos Multiplicadores de Abraços. Mesmo reconhecendo que é uma característica dos servidores estaduais se engajar nas ações sociais, nos surpreendemos com a alegria e dedicação de todos. A campanha ultrapassou as expectativas e fronteiras, já que se tornou uma ação de toda a comunidade, que em cada peça doada, foi entregue junto um abraço, que fará a diferença na vida de muitas pessoas neste inverno”, reconheceu a titular da SAD, Ana Nardes.

Parceiro da ação, o Instituto Amigos do Coração colaborou com a triagem das peças. A Organização não Governamental atua no amparo e assistência a pessoas necessitadas, em especial indígenas e ribeirinhas.

Serviço – Encerramento da campanha “Seu Abraço Aquece”

Data: 25 de maio de 2023 – 16h

Local: Instituto Amigos do Coração – Avenida Julia Maksoud, 1851 – Bairro Monte Castelo, Campo Grande, MS.