“Seu abraço aquece”: Hélio Peluffo reforça pedido de doações para arrecadação de agasalhos

O inverno está próximo. E para proteger quem mais precisa, a campanha “Seu abraço aquece – Doe calor e faça o bem” arrecada roupas de frio e cobertores até o próximo dia 12 de maio. A iniciativa é do Governo de Mato Grosso do Sul e, nesta sexta-feira (5), o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), reforçou o pedido de doações.

“Passando aqui para agradecer as colaborações e a ajuda de vocês para que neste inverno a gente possa aquecer as pessoas que mais necessitam. A sua doação pode ser pouco para você, mas é muito para quem não tem nada. E esse trabalho que a primeira-dama Mônica Riedel está fazendo precisa da sua participação. A Seilog está engajada neste projeto”, destacou Peluffo, em vídeo enviado para as redes sociais.

Lembrada pelo secretário, a primeira-dama é madrinha da campanha. Já a organização é da SAD (Secretaria Estadual de Administração).

As doações de agasalhos, cobertores, meias e luvas podem ser feitas em horário comercial na Seilog, que fica na Avenida Desembargador José Nunes da da Cunha, Bloco 14, no Parque dos Poderes. Uma caixa coletora está na recepção para que as peças sejam depositadas. Qualquer pessoa pode contribuir com a campanha.

CONFIRA O VÍDEO

IMG_1342-2 (2)