Depois de dias de chuva, a previsão para esta sexta-feira (19) é de queda na temperatura no Estado, com mínimas de até 5°C nas regiões Sul e Sudoeste, tendo possibilidade de geada na região Centro-Sul. As máximas podem chegar a 20°C, principalmente na região Norte.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), a previsão na Capital é de mínima de 7°C e máxima de 14°C. Já em Dourados, na região Sudoeste, a mínima chega a 5°C, com máxima de 14°C. Em Corumbá, na região do Pantanal, a temperatura fica entre 11°C e 18°C.

Para região Norte, em Coxim, a máxima pode chegar a 20°C, com mínima de 12°C. Já em Três Lagoas vai variar entre 12°C e 19°C. Na região de fronteira, em Ponta Porã, a mínima será de 5°C, com máxima de 13°C. Em Iguatemi, no extremo sul do Estado, a máxima será de 14°C e mínima de 6°C.

Após dias de muita chuva no Estado, o final de semana deve ser marcado por temperaturas baixas e tempo firme, com muitas nuvens, podendo ter apenas algumas chuvas isoladas no extremo Norte. Este avanço do ar frio e seco é impulsionado pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.