O Shopping China em Pedro Juan Caballero fechado a cinco meses por conta da pandemia do novo coronavírus está se preparando para retornar suas atividades no próximo dia 5 de outubro com todas as medidas de segurança impostas pelas autoridades de saúde.

Felipe Cogorno, diretor da empresa explicou que “Estamos com equipamentos de última geração e sinalização, para que os clientes possam ficar longe um dos outros, a nossa loja é muito ampla”. “Agora é um momento de retomada ao comércio com mais entusiasmo e produtos novos que foram importados durante a pandemia”, frisou.