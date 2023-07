Shopping da Capital terá sessão inclusiva do filme Barbie, neste sábado (29)

O Norte Sul Plaza e a Cinépolis promovem, neste sábado (29), uma sessão inclusiva e adaptada do filme Barbie. A sessão será às 13h30 e os ingressos estão disponíveis no site do shopping e também da Cinépolis. Além disso, é possível adquirir os ingressos diretamente na bilheteria do cinema.

Durante a sessão inclusiva e adaptada, 50% das luzes da sala permanecem acesas durante a exibição e o volume de som permanece reduzido. Outro diferencial é que pode entrar e sair da sessão sempre que desejar.

O filme tem classificação indicativa de 12 anos. Crianças com 12 anos ou menos devem estar acompanhadas dos pais e/ou responsáveis.

Serviço – O Norte Sul Plaza fica na Av. Ernesto Geisel, n° 2.300 – Joquey Clube.

Mais informações: (67) 3044-3900 ou pelo site https://nortesulplaza.com.br/ .