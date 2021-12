O cantor Murilo Huff se apresenta no dia 14 de janeiro, Pas 20h30 no Ondara Palace, em Campo Grande. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 85. O cantor é conhecido por emplacar grandes sucessos com Voz Sem Violão, Herói Sem Capa e Dois Enganados, gravado ao lado da cantora Marília Mendonça.

Huff é ex-namorado de Marília e pai do pequeno Leo. Após o acidente que culminou com a morte de Marília, Huff e a mãe da artista, Dona Ruth, são responsáveis pela guarda do filho da sertaneja.

