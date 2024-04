A emoção do Agro ainda mais forte! O evento mais aguardado e tradicional do MS está de volta! O Show de Victor e Leo abre hoje (4) Expogrande 2024.

Em sua 84º edição, a Expogrande 2024 acontecerá no Parque de Exposições Laucídio Coelho de 04 a 14 de Abril reunindo os maiores nomes do cenário musical, trazendo muita diversão, música para todas as idades e bons momentos para ficarem marcados em nossas histórias.