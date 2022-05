Entretenimento e solidariedade vão dar o tom do Arraial de Santo Antônio, anunciado nesta segunda-feira (30) pela prefeita Adriane Lopes. A 20ª edição da festa, que após dois anos suspensa pela pandemia volta a acontecer de 10 a 13 de junho, desta vez na Praça do Rádio, é aguardada com expectativa tanto pelas entidades, que geram renda com a venda de produtos nas barracas, quanto pela população em geral que prestigia os shows e atrações artísticas e culturais do evento.

Com bandeirolas e doces típicos, o lançamento desta manhã contou com uma breve apresentação do Grupo de Dança Dance Down da Associação Juliano Varela e ainda do músico e artista Aurélio Miranda.

“Vamos valorizar nossos artistas e também dar oportunidades às entidades voltarem a ter, no Arraial, mais uma possibilidade de gerar renda para assegurar os trabalhos que essas realizam ao longo do ano em prol da nossa população. Para facilitar o acesso de todos que desejam prestigiar essa grande festa, este ano ela acontecerá na Praça do Rádio. Uma novidade é que a partir deste ano vamos homenagear a cada edição um artista da terra, sendo a primeira delas a cantora Delinha”, anunciou a Prefeita.

Programação

Os shows começam na sexta-feira (10) com a dupla João Lucas & Valter Filho. Na sequência se apresenta a dupla Munhoz & Mariano. No sábado (11), as apresentações são Aurélio Miranda, Renato & Renan e Hudson & Pedro Hulk. A noite contará ainda com show do Magron Escobar e Grupo Uirapuru.

No domingo (12) é a vez da dupla Patrícia & Adriana e João Carreiro. Nesta data haverá o sorteio dos violões doados e autografado pelos artistas Luan Santana, Michel Teló e Grupo Tradição, que são parceiros neste ano da Campanha do Agasalho do FAC. Para concorrer basta levar uma peça de agasalho ou cobertor até o posto de arrecadação na Central de Atendimento ao Cidadão e trocar por um cupom.

A festa terá ainda apresentação de quadrilha e serão nesta edição 22 barracas com gastronomia. As barracas são destinadas a instituições filantrópicas que ainda podem se inscrever até a meia noite desta segunda-feira (30).

Parcerias

Para realização do evento, a Prefeitura conta com a parceria da Paróquia Santo Antônio. “Campo Grande nasceu chamando Arraial de Santo Antônio, que é um dos santos mais populares do mundo. E para resgatar a religiosidade vamos levar até a festa as imagens do Santo Antônio, São Pedro e São João, que chegarão de carreata. São os 3 santos que patrocinam o aspecto acolhedor da nossa festa”, destacou o Padre Fábio, pároco da igreja.

Em 2021 a festa teve edição on-line em virtude da pandemia, e com o retorno, Max Freitas, secretário da Sectur, disse que espera levar mais cultura a todos os campo-grandenses. “Estamos unindo esforços para fazer uma grande festa e oportunizando a cultura à nossa população, com atrações regionais que vão levar do sertanejo ao samba”.