Para garantir o uso do nome e a marca Estação Digital, a Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio) em parceria com a Litech/OAB-MS entraram nesta terça-feira (19) com pedido para patentear a denominação do Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Além de garantir segurança jurídica, a Prefeitura está preocupada com a proteção da sua propriedade intelectual.

Membros que já estudam a criação e implantação do Parque reuniram-se com a advogada Aline Ertzogue Marques, que é presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/MS, para iniciar os pedidos de registro da marca Estação Digital, no intuito de agregar valor à prestação de serviços em prol da sociedade.

O coordenador do projeto de implantação do Parque, Diego Bezerra, explica a importância do pedido. “Garantir o nome é poder usar e ter garantia jurídica de que esse nome é de nossa posse e que outras instituições não poderão usar. Essa é nossa marca oficial e registrada no INPI. E, todos os Parques e Marcas são registrados. Esse nome Estação Digital é unanime e já tem um pertencimento do grupo que estuda o parque. E hoje foi feito o pedido de patente de proteção intelectual neste nome”, justifica.

A partir do termo de cooperação com a Litech-OAB/MS foi possível dar andamento ao pedido, que está sendo acompanhado pela representante da OAB, Aline Ertzogue Marques, que é advogada especialista em Propriedade Intelectual, professora da Pós-graduação da UCDB no curso de Direito Empresarial. Ela é membro da Academia de Letras do Brasil – Seccional Campo Grande – ALB/CG.

Sobre o Parque Tecnológico

A Prefeitura atua para a criação do Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande – Estação Digital, que será instalado na Esplanada Ferroviária, com recurso federal de R$ 91 milhões. A licitação para escolha do projeto executivo para implantação do Parque será lançada até o fim deste ano e as obras devem começar no início de 2023.

O local será uma articulação com universidades e governo para que as empresas se instalem no espaço, que prevê sala de reunião, área para startups, auditório e ambiente para gravação de vídeo. Para implantação do Parque veio a lei municipal 6.786, que criou a política municipal de desenvolvimento da inovação e tecnologia no ambiente produtivo urbano e rural de Campo Grande