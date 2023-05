SIDROLÂNDIA: 1° Jogos Abertos reúne 50 equipes de 12 municípios

Nesta terça-feira (09/05) aconteceu a abertura do 1° Jogos Abertos de Sidrolândia, torneio que reúne equipes de 12 municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Sidrolândia, Campo Grande, Maracaju, Ribas do Rio Pardo, Dourados, Aquidauana, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Terenos, Dois Irmãos do Buriti, Caarapó e Aral Moreira estarão disputando nas modalidades de voleibol, handebol e futsal, masculino e feminino.

Ao todo, serão 50 equipes distribuídas nas modalidades. Os jogos ocorrerão no Ginásio Olegário da Costa Machado, todas as terças, quintas e sábados. O evento esportivo é uma oportunidade para as equipes mostrarem seu talento e para a cidade sediar um torneio que promove a integração entre municípios e incentiva a prática esportiva.

A população de Sidrolândia e dos municípios participantes está convidada a prestigiar as partidas e torcer pelas suas equipes favoritas. O 1° Jogos Abertos de Sidrolândia promete muita emoção e disputas acirradas.