SIDROLÂNDIA: Prefeitura inicia distribuição gratuita de leite a 274 famílias indígenas

Reforço

O programa de aquisição complementa o projeto iniciado ano passado de apoio a 50 assentados. Além da assistência técnica, a Prefeitura custeou o plantio de 25 hectares de milho e mais 25 de capim capiaçu, um hectare por sitio, para a produção de silagem, que reforçará a alimentação de pelo menos 40 cabeças de gado durante 90 dias no período de estiagem, quando a pastagem fica rala e com isto, a produtividade do gado leiteiro cai drasticamente.

Entre os produtores assistidos pelo programa de apoio da Prefeitura, estão Israel Pacheco, dono de um lote no Assentamento Che Guevara. Ele reconhece os ganhos obtidos com a assistência técnica oferecida pela Sederma, antes mesmo da colheita em agosto do milho e do capim plantados na propriedade. Com um rebanho de 30 animais (mais só 6 vacas em lactação) está conseguindo produzir 60 litros de leite por dia, melhor resultado que obteve desde que começou a se dedicar à pecuária leiteira há mais de 14 anos.

Dona Debora Borges, do Assentamento Estrela, tem uma produção diária de 105 litros de leite e espera atravessar a entressafra sem sobressaltos, porque tem assegurada a silagem para reforçar a alimentação do gado.