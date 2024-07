Sidrolândia agora tem um Jardim Botânico Municipal.

A Prefeitura de Sidrolândia inaugurou na manhã desta quinta-feira (04/07), o Jardim Botânico Municipal, localizado no final do Bairro Altos da Figueira.

Na propriedade há diversas espécies de árvores, que serão catalogadas. O ambiente é agradável, bem localizado, e receberá visitas de grupos de alunos das escolas, projetos sociais e Bombeiros do Amanhã.

Autoridades prestigiaram o evento e conheceram o novo espaço público

Haverá a abertura também para famílias que queiram visitar o local. Em princípio, é preciso fazer a solicitação junto à Sedetur (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo), localizado à Rua Santa Catarina, 750, Centro. O telefone é o 3272-2717.

Autoridades municipais, integrantes do Bombeiros do Amanhã, Orquestra Municipal e crianças do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do Cras São Bento, participaram da cerimônia de inauguração.