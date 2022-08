A prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo, entregou no sábado um trator de 25 cavalos e um motocultivador, utilizado no preparo da terra principalmente para o cultivo de hortas. Os equipamentos serão usados de forma comunitária pelas 38 famílias do Assentamento Triângulo, no distrito de Quebra Coco.

A chegada dos equipamentos foi comemorada por dona Cleusa de Lima, que pretende usar o trator para facilitar a pulverização de defensivos agrícolas nos 900 pés de laranja que plantou em três dos 4,5 hectare do lote e que a partir de 2023 vai estar no ponto de colheita e comercialização. “Ficará muito mais fácil o trabalho”, destaca dona Cleusa que reside há cinco anos no lote e trabalha também com horta e criação de porco.

A presidente da Associação dos Produtores, Tatiane Matos, diz que o trator era uma aspiração da comunidade há muito tempo e certamente vai ser ferramenta importante para fixar os assentados no lote, porque vai extrair da propriedade renda suficiente para mantê-lo no assentamento, sem precisar sair de lá para trabalhar na cidade.

Antes de entregar à Associação dos Produtores o trator, a Prefeitura, de acordo dona Tatiane, ajudou na manutenção das estradas e abertura de 18 tanques para os assentados que estão investindo em piscicultura. Já para a agricultora Mara Miranda de Souza, o apoio do poder público é fundamental para tornar produtivo os lotes. “Nós somos do crédito fundiário, compramos a propriedade que pagar aproximadamente R$ 4 mil em 15 parcelas. Este equipamento veio em boa hora. Conseguiremos produzir e vender, sobrevivendo da renda obtida com o nosso sítio”, destaca.

Segundo a prefeita, Vanda Camilo, o apoio à agricultura familiar, é uma das prioridades da sua gestão, que já entregou vários implementos agrícolas para serem usados de forma coletiva. O Assentamento São Pedro, por exemplo, recebeu um trator 85 CV e uma ensiladeira para a produção de silagem. O Assentamento Terra Solidária foi contemplada com dois tratores de 25 CV e um pulverizador.