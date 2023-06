SIDROLÂNDIA: Arena esportiva do Capão Seco tem obras avançadas, e da Ivo Coltro recebe manutenção

A Prefeitura de Sidrolândia está investindo recursos e mantendo parceria com o Governo do Estado para colocar praças esportivas e de lazer à disposição da população.

Através da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), a Administração Municipal está realizando a construção da Arena Esportiva Bom de Bola no distrito de Capão Seco.

Assim que o Governo do Estado destinou o segundo equipamento público para Sidrolândia, a prefeita Vanda Camilo anunciou que seria atendida a reivindicação dos moradores da localidade. Ela visitou hoje (27/06) o Capão Seco e foi ver de perto o estágio da obra.

Há recursos das esferas estadual e municipal envolvidos, para a construção do campo de futebol suíço sintético e de uma quadra de basquetebol 3×3, informou a secretária Arielle Souza, que esteve nesta semana acompanhando os trabalhos de montagem da estrutura.

A Arena Esportiva do Capão Seco, também está listado no pacote de entregas de obras e serviços do Programa Realiza Sidrolândia, como parte das comemorações pelos 70 anos de Sidrolândia, comemorados em 2023.