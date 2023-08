SIDROLÂNDIA: Assinada a ordem de serviço para drenagem e asfalto no Jardim Petrópolis

Nos próximos dias serão iniciadas as obras de infraestrutura no Jardim Petrópolis, pela Prefeitura de Sidrolândia. Na manhã desta terça-feira (08/08) a prefeita Vanda Camilo assinou a ordem de serviço para a ação que integra o pacote de obras e serviços pelo “Realiza Sidrolândia”, em comemoração aos 70 anos de emancipação do município, neste ano.

A Enpav Construtora Ltda, foi a vencedora da concorrência com a proposta de executar a obra por R$ 3.360.446,63, um abatimento de R$ 293.631,81 sobre o orçamento inicial (R$ 3.654.078,14).

As obras no Jardim Petrópolis, que serão financiadas com recursos da linha de crédito contratada junto à Caixa Econômica Federal (Finisa), devem começar nos próximos 45 dias. Serão implantados 2.711 metros de drenagem e 14.231,72 metros quadrados de asfalto (extensão de 2km).

Está programada a pavimentação das ruas Genésio Severiano de Araújo; Aloisio Maia; Jovelina Zuza; Guarani; Evaristo Anzileiro; Dalva Pereira; Marcínio Brito; Marcos Ferreira e Hélio Martins.

O Jardim Petrópolis já está recebendo a pavimentação da rua Adriano Ximenes, onde a Prefeitura aplica R$ 1.448.000,00 (recurso do Programa Avançar Cidades) na implantação de 687 metros de drenagem e 644 de asfalto. A tubulação vai captar a enxurrada que desce da Rua Ponta Porã, que é o desaguadouro das águas pluviais do Cascatinha 2.

Conforme o projeto executivo contratado pela Prefeitura, o Petrópolis terá infraestrutura de captação e escoamento de águas que vai acabar com um problema crônico do bairro, onde as ruas ficam intransitáveis nos dias de chuva mais intensa. Por causa da topografia da área, são necessários frequentes serviços de manutenção com patrolamento e cascalhamento.