Com ato cívico-militar em frente ao Paço Municipal, Sidrolândia iniciou a Semana da Pátria, realizada pela Prefeitura e organizada pela Secretaria Municipal de Educação.

Escolas Municipais estiveram representadas por pelotões de alunos, enquanto que a Banda Municipal, como de praxe, participou, executando o Hino Nacional e o Hino da Independência.

Neste ano, será comemorado o 200º aniversário da Independência do Brasil, e Sidrolândia assistirá a três desfiles cívicos, sendo que o principal, no dia 7 a partir das 8h, ocorrerá na Avenida Antero Lemes da Silva, com a participação de 45 instituições.

A prefeita, Vanda Camilo, acompanhada de secretários e diretores, recepcionou vereadores, o frei Junio Cesar Roza, da Paróquia de Nossa Senhora da Abadia, o pastor Valmir Arantes, que é presidente do COOPEVES, o cabo Elivelton, que representou o tenente Peter Santos, comandante do 18º Subgrupamento de Bombeiros Militar, major Thelson Kumagi, que conduziu a 8ª Companhia Independente de Polícia Militar em nome do comandante tenente-coronel, Laudiney Carvalho.

A Polícia Civil esteve representada pela delegada-titular, Bárbara Fachetti Ribeiro, e a Defensoria Pública, pelo Dr. Arthur Cafure.

O comandante do 9º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) de Nioaque, tenente-coronel André Mendes Pereira de Paula viajou a Sidrolândia para participar do ato cívico-militar, acompanhado do subtenente Sidclei Antão Pinheiro dos Santos.

PROGRAMAÇÃO

02/09 – Hasteamento da Bandeira, Praça Central, às 8h;

02/09 – Arriamento da Bandeira, Praça Central, às 16h30;

05/09 – Desfile Cívico, Comunidade Indígena Córrego do Meio, às 8h;

06/09 – Desfile Cívico, Quebra Coco, às 8h;

07/09 – Desfile Cívico-Militar, Avenida Antero Lemes, às 8h.