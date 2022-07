Todas as segundas, quartas e sextas-feiras a Biblioteca Indústria do Conhecimento, localizada na Rua Paraná, Bairro Pé de Cedro, realiza o reforço escolar aos alunos que possuem dificuldade de aprendizagem. As aulas voltaram a serem realizadas nesta quarta-feira (27/06) após o período das férias escolares.

A Biblioteca conta com três pedagogas especializadas em alfabetização que realizam o reforço nos períodos matutino e vespertino através do Projeto Reforço Escolar, destinado às crianças do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental.

O projeto tem auxiliado os estudantes no desenvolvimento alfabético por meio das atividades lúdicas e pedagógicas, sendo cada aluno trabalhado de forma específica a sua necessidade.