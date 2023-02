Em assembleia geral programada para o próximo dia 25, em Sidrolândia, o Centro Sul (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Central de Mato Grosso do Sul) vai deliberar pela compra de forma coletiva de usina móvel de pavimentação asfáltica. Também será deliberada a compra de três tanques para armazenamento de CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo), material usado na preparação da massa asfáltica, um tanque de combustível, uma pá carregadeira, um veículo utilitário e a locação de um gerador de energia.

O custo de compra dos equipamento e da usina, que tem custo estimado em R$ 1,5 milhão, será rateado entre os municípios que integram o Central MS, que além de Sidrolândia é integrado por Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti e Terenos.

Segundo a prefeita Vanda Camilo, a usina vai reduzir os custos de manutenção da malha viária com tapa-buraco e recapeamento, porque além de ser feita pelas próprias equipes da Prefeitura, o custo da massa vai cair, já que os insumos serão adquiridos em grande escala para atender todos os municípios integrantes do consórcio. Esta experiência de compra e uso consorciado de usina de asfalto foi adotada por municípios da região Cone Sul do Estado que em 2019 pagaram R$ 1,4 milhão por uma usina com capacidade para produzir 80 toneladas de asfalto por dia.

Os municípios de Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru, teriam reduzido em até 40% seus custos com a manutenção das suas malhas viárias.