A empreiteira Carine Gatto venceu a licitação e vai executar 1,6 km na execução de pavimentação no Distrito de Quebra Coco e núcleo urbano do Assentamento Capão Bonito. A empresa ganhou a concorrência pública com desconto de 26,89% no orçamento de referência, que caiu R$ 279.449,09. O valor da obra, orçada em R$ 1.038.865,02, foi para R$ 759.415,93.

No Quebra Coco serão asfaltadas as ruas transversais à Avenida Mato Grosso do Sul, somando extensão de 1.174 metros. Receberão asfalto as Ruas Goiânia, Palmas, Amazonas, Pará, Rio de Janeiro e Sergipe. Também está no planejamento o recapeamento da Avenida Mato Grosso do Sul. No Capão Bonito serão feitos 469 metros de asfalto (ruas Projetada 1 e 2).