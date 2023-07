Sidrolândia é a 1ª cidade a receber Funtrab Itinerante no Campo nesta quarta-feira

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul dá início ao projeto “Funtrab Itinerante no Campo”, nesta quarta-feira (19), em Sidrolândia. O atendimento será realizado na Escola Municipal Eldorado, sede do Assentamento Eldorado, das 8h às 15h.

A ação tem o objetivo de cadastrar jovens e realizar o Balcão de Empregos no local, com orientações e cursos. A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) e a equipe da Casa do Trabalhador de Sidrolândia realizarão os serviços gratuitos de cadastro de jovens e adultos, orientações sobre Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, intermediação para o mercado de trabalho e palestras, dentre outros.

Interessados em acessar as vagas disponíveis de Sidrolândia podem acessar o endereço eletrônico https://www.funtrab.ms.gov.br/vagas-de-empregos-em-sidrolandia/.

Sidrolândia vive tempos de crescimento econômico e expansão de diversas atividades, principalmente do agronegócio, e possui grandes perspectivas de desenvolvimento do setor turístico. Portanto, o diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, fala da importância dessa ação e destaca o compromisso em promover a inclusão social por meio do trabalho.

“Trata-se de uma ação inovadora da Fundação em parceria com a Casa do Trabalhador de Sidrolândia para levar diversos atendimentos para as pessoas que residem na região mais distante da zona urbana. É motivo de satisfação iniciar o projeto no município, pois enquanto servidores públicos, temos o dever de atender a todos, proporcionando melhores condições de trabalho e vida para a população”, assegura Ademar Júnior.

A Funtrab, vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação), segue firme em sua missão de promover a proteção social do trabalhador com base nas políticas nacionais e estaduais de inclusão social por meio do trabalho e fortalecer a economia do Estado.

Com uma rede de atendimento composta por 33 agências públicas no Estado, a Funtrab desempenha um papel fundamental na intermediação de mão de obra, acesso ao Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho Digital e, até mesmo, disponibilizando ações de Economia Solidária e microcrédito aos empreendedores.