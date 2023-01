Com o deslocamento de equipamentos para instalação do canteiros de obra da Carine Gatto, empreiteira vendedora da licitação, nos próximos dias começam as obras de pavimentação no núcleo urbano de Quebra Coco. Nesta quarta-feira (25) a prefeita Vanda Camilo, acompanhada de secretários municipais, esteve no distrito onde manteve contato com os moradores explicando o cronograma das obras.

Está programada a execução de 1.174 metros de asfalto, investimento de R$ 528.294,92, recursos próprios.

Receberão asfalto as Ruas Goiânia, Palmas, Amazonas, Pará, Rio de Janeiro e Sergipe. Também está no planejamento da gestão o recapeamento da Avenida Mato Grosso do Sul.

Os moradores estão satisfeitos com a chegada do asfalto em frente de casa, reivindicação de há pelo menos duas décadas. “Este é o melhor presente que poderia receber. São anos convivendo com a lama e a poeira, enxurrada empoçada, tudo isto dificulta o entrar e sair de casa quando chove forte”, relata dona Valéria Marcelo, residente na última casa da Rua Goiás.