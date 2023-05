Sidrolândia: Empresa alvo de operação recebeu R$ 9 milhões na gestão de Vanda Camilo

A empresa ROCAMORA SERVIÇOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO EIRELI, alvo de operação do Gaeco nesta semana, recebeu R$ R$ 9.519.670,33 (nove milhões quinhentos e dezenove mil seiscentos e setenta reais e trinta e três centavos), da prefeitura de Sidrolândia na gestão Vanda Camilo, PP.

Confira abaixo os valores em cada ano:

Ano de 2021 – R$ 2.550.978,27

Ano de 2022 – R$ 4.852.492,12

Ano de 2023 (4 meses e meio) – R$ 2.116.199,94

O que chama atenção na relação da prefeitura com a empresa alvo do Gaeco é que o ramo de atuação da empresa é bastante diverso. A Rocamora fornece desde alimentos para merenda escolar, presta serviços de chaveiro, faz manutenção em ar-condicionado e até fornece vidros para a prefeitura de Sidrolândia.

Essa variedade no ramo de atuação da empresa foi um dos motivos que levaram os agentes do Gaeco a investigar a fundo as contratações da empresa.

Em nota publicada no g1,a prefeita Vanda Camilo, disse que como prefeita, é dever zelar pela integridade e bem-estar da comunidade, bem como pela transparência e legalidade de todas as ações realizadas em sua gestão.

Leia abaixo a nota na íntegra:

“Como prefeita, é meu dever zelar pela integridade e bem-estar de nossa comunidade, bem como pela transparência e legalidade de todas as ações realizadas em nossa gestão. Por essa razão, vamos aguardar o deslinde da operação para adotar as providências e prestar os esclarecimentos necessários à população, de forma responsável e imparcial. Enquanto isso, a rotina de trabalho administrativa em todas as secretarias seguem normal. Continuarei me dedicando ao cumprimento de minhas atribuições como prefeita, empenhando-me em buscar soluções para os desafios e demandas que nossa cidade enfrenta. Reafirmo meu compromisso com a ética, a transparência e a justiça, valores que sempre nortearam minha trajetória política”.