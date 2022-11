A Escola Municipal João Batista tem recebido atenção especial da Prefeitura nesses últimos dois anos, afirma Rodrigo. “A escola teve melhoria na rede elétrica, muito boa, tivemos a iluminação do nosso pátio que era bem precário, o projeto da EJA, que era uma dificuldade à noite, era escuro, então foram colocadas as luminárias do lado externo, as salas estão bem claras agora, a limpeza do pátio melhorou bastante com a equipe que vem frequentemente limpar”.