Mais 148 famílias assentadas estão finalizando a semana com o final de espera de muitos anos e a realização de um sonho. Hoje, 17, foram entregues mais 48 Títulos de Propriedade e 100 Contratos de Concessão de Uso (CCU) para famílias do complexo de assentamentos do Grande Eldorado.

Dona Delma Alves da Silva, moradora do lote 22, do Alambari FAF, chegou na região em 2005, vindo de Minas Gerais, e passou por muitas dificuldades devido à falta de recursos financeiros. Neste período, nunca parou de sonhar em melhorar as condições e de ter a escritura do lote. “Sempre acreditei. É muito orgulho pra mim ter conquistado essa terra”, afirma.