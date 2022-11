Faltando 15 dias para o encerramento da contagem populacional através do Censo Demográfico, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), firmou parceria com a Prefeitura de Sidrolândia, para mobilizar a população a receber os recenseadores e responder os questionários. A imensa maioria dos munícipes não tem conhecimento, mas a colaboração na participação das entrevistas pode resultar em mais recursos públicos para o município investir em áreas como Saúde e Educação.

A estimativa populacional atualizada em 2021 pelo IBGE projeta Sidrolândia a 60.762 habitantes.

No entanto, perto do final do prazo de encerramento dos trabalhos dos recenseadores, Sidrolândia tem contados apenas 37 mil habitantes, número muito aquém das projeções para a atualização populacional, o que causa preocupação, já que pode impactar nos próximos anos, nos valores repassados pela União.

Acontece que este Censo é a base utilizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para cálculo e publicação, a cada ano, dos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), a que cada cidade brasileira tem direito.

À exceção das capitais, este repasse é realizado levando-se em conta o tamanho populacional de cada município.

Conforme o órgão governamental, se a contagem estiver desatualizada, com número menor de moradores, o recurso será abaixo do que deveria, e a quantidade reduzida de recursos causará sérios impactos nos investimentos públicos.

Parceria com a Prefeitura

Em reunião ocorrida na manhã de hoje (21/11), foi destaque facilitar o alcance dos recenseadores a todas as famílias, estejam na cidade ou no campo.

Mais sobre o Censo

Conforme o IBGE, em seu site, os Censos Demográficos são a única forma de informação sobre a situação de vida da população em cada um dos municípios e localidades do País. As demais pesquisas domiciliares são levantamentos por amostragem, que não são representativas para todos esses níveis geográficos.

Não só o governo federal e a sociedade civil se beneficiam de informações do censo; a descentralização político-administrativa reinstaurada com a Constituição de 1988 aumentou enormemente a demanda por informações mais desagregadas. Prefeitos, governadores, órgãos municipais e estaduais de planejamento, investidos de maior autonomia e de novas responsabilidades, dependem hoje, como nunca, dos Censos Demográficos para realizarem suas escolhas com base em informações atualizadas sobre a população.

O Censo Demográfico tem por objetivo contar os habitantes do território nacional, identificar suas características e revelar como vivem os brasileiros, produzindo informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas e a tomada de decisões de investimentos da iniciativa privada ou de qualquer nível de governo. E também constituem a única fonte de referência sobre a situação de vida da população nos municípios e em seus recortes internos, como distritos, bairros e localidades, rurais ou urbanas, cujas realidades dependem de seus resultados para serem conhecidas e terem seus dados atualizados.