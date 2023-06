SIDROLÂNDIA: Inauguração da Aquidaban terá show kids com muitos personagens e brinquedos

Estão na reta final os preparativos para a festa de inauguração das obras de revitalização da Avenida Aquidaban, que é uma das portas de entrada de Sidrolândia para quem vem de Campo Grande pela BR-060.

O evento na sexta-feira (23) está programado para começar às 17h30 com uma série de atrações especialmente para as crianças que acompanharem os pais. Haverá brinquedos (touro mecânico, tobogã, pula-pula, tombo legal, futebol de sabão) e show kids com vários personagens famosos, que animarão a criançada.

Na área gourmet haverá, a preços acessíveis, pastel, hambúrguer, pizza, pães e salgados caseiros, pipoca, algodão doce e doce.

Na segunda-feira (19) começaram a ser dados os retoques finais na revitalização da pintura da ciclo faixa e replantio da grama.

A Prefeitura investiu mais de R$ 1,6 milhão nas obras que tiveram parceria com o Governo do Estado. As duas pistas da Aquidaban foram recapeadas em toda a extensão da avenida desde a Avenida Dorvalino dos Santos até a Rua Mato Grosso.