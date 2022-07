Mais 15 assentados serão beneficiados com a entrega de CCU (Contrato de Concessão de Uso) nesta sexta-feira, 22 de julho, na Sala da Cidadania, a partir das 9h. É esperado também que os agricultores familiares tragam suas produções para exposição

Fornecer o Contrato de Concessão de Uso (CCU) ao beneficiário da reforma agrária garante a ele mais segurança. O documento transfere o imóvel rural ao assentado de maneira provisória e certifica o acesso à terra, aos créditos oferecidos pelo Incra e a outros programas do Governo Federal de apoio à agricultura familiar.

No dia 26 de junho o Incra entregou 183 Títulos Definitivos de Domínio para às famílias assentadas no Alambari. Em Sidrolândia já foram entregues 714 títulos de propriedade, sendo 531 títulos no Eldorado (296 no Eldorado II e 235 no Eldorado I). Ano passado foi feita a entrega de 541 contratos de concessão de uso (CCU) em vários núcleos de assentamentos.