Se encerra nesta terça-feira, 19 de julho, o período de inscrição para o Campeonato Municipal de Futsal 2022. O torneio começa neste sábado (23), com cerimônia de abertura às 18h, no Ginásio Olegário da Costa Machado.

Para inscrever a equipe, os interessados devem ir à Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, localizada na Rua Evaristo Roberto Ferreira s/n, e retirar a ficha de inscrição. O horário de atendimento é das 7h às 11h e das 13h às 17h. As datas, horários e confrontos serão definidos no congresso técnico, que será realizado no dia 22, sexta-feira.