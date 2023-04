SIDROLÂNDIA: Mais de 1.700 famílias podem ser beneficiadas com a Tarifa Zero de energia

Em Sidrolândia, existem aproximadamente 1.730 famílias de baixa renda que podem ser beneficiadas pela Tarifa Zero de energia elétrica. A medida, que beneficia aqueles que possuem o Cadastro Único atualizado e consomem até 220 kWh de energia, é uma grande ajuda para muitos moradores da região.

Segundo a Secretária de Assistência Social, Aletânia Ramires Gomes, todos os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e o Núcleo do Cadastro Único estão disponíveis para ajudar aqueles que têm dúvidas sobre o programa. Essas instituições estão disponíveis para ajudar as famílias a se inscreverem no programa e a aproveitarem os benefícios da Tarifa Zero. A secretária enfatiza que a Tarifa Zero é uma grande oportunidade para as famílias economizarem e direcionarem seus recursos para outras necessidades.

A Tarifa Zero de energia é uma iniciativa que busca beneficiar as famílias mais vulneráveis do país. O programa é uma forma de ajudar aqueles que mais precisam, dando-lhes acesso a um serviço essencial sem custo adicional.

Para se inscrever no programa, as famílias devem ter o Cadastro Único atualizado e consumir até 220 kWh de energia por mês. Aqueles que atendem a esses critérios podem se beneficiar da tarifa gratuita e ter uma grande oportunidade de ter acesso a um serviço essencial sem custo adicional.

Na segunda-feira, 24, a partir das 13h, a Energisa vai estar atendendo na Sala de Múltiplo Uso do CRAS Jandaia, realizando cadastro para Tarifa Social de energia e fazendo troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de Led para usuários do cadastro único.