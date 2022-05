O Município de Sidrolândia foi contemplada na quinta-feira (19) com um caminhão novo, modelo VW 24.280. A entrega aconteceu na Semagro e foi graças à parceria com o Governo Federal, Governo do Estado e o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), através do Prosolo (Plano Estadual de Manejo e Conservação de Solo e Água).

O veículo vai atender as demandas da área rural, estradas, agricultura familiar, e em tudo aquilo em que o município tiver que desenvolver com o caminhão. Permite atender necessidades de até 23.000 kg de peso bruto total (PBT). Possui freios a ar, com tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com acionamento por “S” came, ajustador de freio automático com acionamento duplo.

Suspensão dianteira com molas semielípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. Já a traseira conta com eixo rígido motriz e eixo auxiliar, tag-tanden tipo balancim com suspensor eletropneumático para o eixo auxiliar, molas semielípticas assimétricas trapezoidais.