A Prefeitura de Sidrolândia vai recapear trechos críticos de 39 ruas da malha viária urbana asfaltada há muitos anos e que estão com o asfalto desgastado. A prefeita Vanda Camilo viabilizou R$ 14 milhões junto ao Governo do Estado para a execução de 13,5 km de recapeamento que atenderão praticamente toda a cidade, em especial o Bairro São Bento, onde as obras de expansão da rede de esgoto agravaram ainda mais a precariedade do asfalto.

No São Bento, bairro mais populoso da cidade, haverá aplicação de nova capa asfáltica em ruas como a Schoychi Arakaki, numa extensão de 805 metros; General Malan (917 metros ); Napoleão Ferreira Ribeiro (621 metros ); Marechal Deodoro (720 metros); General Malan (917 metros); Humberto de Campos; Thomaz da Silva França (724 metros ); Agílio dos Santos (769 metros ); Trajano Roberto Ribeiro (406 metros ); Antônio Correia da Costa (900 metros ); Afonso Pena (120 metros ); Lauro Müller; Generoso Ponce; General Pinho; Antônio Alves Nantes e Tomás Cáceres. A Rua Alagoas, parte alta da cidade, vai receber 1 km de recapeamento.