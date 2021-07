A prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo, na manhã desta terça-feira (27), apresentou a equipe de secretários e reafirmou compromisso com a transparência na gestão e a disposição de trabalhar para que o plano de governo apresentado à sociedade, durante a campanha, seja executado.

“A população espera uma administração com dedicação e zelo, e eu espero que cada um, dos senhores, deem o melhor de si em busca destes objetivos”, destacou a prefeita aos secretários. Os atos de nomeação serão publicados na edição da próxima segunda-feira, dia 2 de agosto.

Boa parte dos secretários apresentados, hoje, já estão nos cargos desde 1º de janeiro, quando começou a gestão interina, no entanto, algumas mudanças aconteceram.

O secretário de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica, Luiz Carlos Alves, foi remanejado para a Secretaria de Saúde, onde substituirá o secretário Renato Couto.

A contadora Edilene Rodrigues Cruz passa a comandar a Secretaria de Fazenda. O ex-vereador Ademir Osiro vai assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, em substituição a Eidson Brito, e Waldemar Acosta assume a chefia de Gabinete, em substituição a Carlos Tadeu do Carmo.

No seu pronunciamento, a prefeita destacou que a prioridade da sua gestão é atender a população que mais precisa do apoio do poder público. “Vamos dedicar cada minuto da nossa gestão para buscar iniciativas que gerem emprego e renda para todo cidadão, garantir moradias, saúde, educação, lazer. Queremos a valorização de cada pessoa que nessa cidade investe, sonha e acredita”.

A prefeita mostra consciência de que o anseio popular “é por uma administração dinâmica, humana, colaborativa e transparente e, esta responsabilidade eu vou dividir com cada um dos membros da minha equipe de secretários”.

“Estarei presente em todas as ações, em todos os espaços, com o olhar atento a cada necessidade, respeitando valores, em um governo presente e participativo visando solucionar diversos problemas que afligem nosso povo e, com responsabilidade financeira, realizar investimentos para a construção de uma cidade moderna, acolhedora e prospera”, acrescentou.

Vanda Camilo antecipou que seu objetivo é fazer uma gestão moderna, eficiente e descentralizada. “Não perderei minha autenticidade e princípios familiares, todavia, gestão descentralizada não é sinônimo de ausência de comando, pois disso, jamais abrirei mão”, finalizou.

Estiveram presentes no ato de nomeação, as vereadoras Cristina Fiuza (MDB), Joana Michalski (PSB), vereadores Cleyton Martins (PSB), Adavilton Brandão (MDB), Izaqueu de Souza Diniz (PATRIOTA), Otacir Pereira Figueiredo (PP), Cledinaldo Cotócio (PP).

Confira todos os secretários que ajudarão a conduzir o município:

Secretaria de Governo e Desburocratização: Elaine Além Brito.

Secretaria de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica: Edilene Rodrigues Cruz.

Secretaria de Educação: Maristela dos Santos Ferreira Stefanello.

Secretaria de Saúde: Luiz Carlos Alves Da Silva.

Secretaria de Assistência Social: Aletânia Ramires Gomes.

Secretaria de Infraestrutura: Carlos Alessandro da Silva.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Ademir de Souza Osiro.

Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente: Antônio Galdino de Oliveira.

Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer: Paulo Vitor Famea.

Controladoria Geral: Vanilda Borges Viganó.

Procuradoria Geral: Wellison Muchiutti Hernandes.

Chefe de Gabinete: Waldemar Acosta.