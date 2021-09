A prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo, participou da abertura do curso para formação de 40 costureiras que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo está promovendo. As alunas que terminarem o curso de 200 horas/aula tem vaga garantida na Tip Top , indústria que fábrica roupas infantis. Hoje a empresa tem 65 funcionárias na linha de produção e com o apoio da prefeitura este quadro vai aumentar quase 70%, o que permitirá à unidade aumentar sua participação no mercado.

“Estamos abertos a parcerias como estas com a iniciativa privada . Gerar emprego e renda , é uma das prioridades da nossa gestão “, comentou a prefeita. Já há conversações em andamento com o Frigorífico Balbinos ( formação de pessoal para a sala de desossa) e a Cooperativa Alfa ( que está construindo uma unidade para produção de leitões).

Segundo a instrutora do curso , Angela Bispo de Oliveira , há pelo menos 8 anos a Tip Top tenta sem sucesso essa parceria com a Prefeitura. ” Há uma escassez na cidade desta mão de obra. Faltava um curso acessível como este ” destaca . As alunas vão aprender com as máquinas que vão usar quando começarem a trabalhar. As máquinas do Senai , onde há alguns houve oferta de cursos para costureiras, são diferentes das usadas na fábrica ,.o que gerava dificuldades às trabalhadores recém formados quando começavam a trabalhar.

O curso na Tip Top será ministrado pela manhã em dois períodos, 20 alunas pela manhã e 20 a tarde .Serão 90 dias de curso, com aulas das 7 às 11 e das 13 às 17 horas.