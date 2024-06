SIDROLÂNDIA: Prefeitura anuncia a obra do Calçadão do Jardim Petrópolis.

Em breve os moradores de pelo menos 4 bairros de Sidrolândia, desfrutarão de um espaço moderno, prático, que trará valorização à região. A Prefeitura de Sidrolândia construirá o Calçadão do Jardim Petrópolis, entre as Ruas Aloísio Maia da Silveira e Ponta Porã, trecho da Rua João Straliotto até a Hélio Martins Coelho.

Engenheira Aline mostra o projeto à prefeita Vanda Camilo, vereadores Juscinei e Claésio, e ao secretário Waldemar

O ato de apresentação da obra ocorreu na manhã desta segunda-feira (10/06), no local onde será instalado o projeto, que já está no setor de Licitação da Prefeitura, prestes a ter o aviso para o processo licitatório publicado, com investimento total previsto, de R$ 2.027.703,93.

Depois de pronto, o Calçadão do Jardim Petrópolis transformará o visual da entrada do bairro e também o acesso ao distrito de Quebra Coco. Mas também beneficiará moradores do local, atendendo ainda o Morada da Serra, Cascatinha II, Pérola do Planalto e entorno.

Espaço para feirantes, academia para idosos, áreas de convivência, iluminação de LED, estão contemplados no projeto.

O Calçadão do Jardim Petrópolis

De acordo com os engenheiros do Deplan (Departamento de Planejamento) da Prefeitura, esta obra abrangerá diversas melhorias, incluindo o calçamento desse trecho e a instalação de boxes de estrutura metálica para os feirantes.

Além disso, serão construídos pergolados em estrutura de madeira ao longo da extensão, uma