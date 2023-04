SIDROLÂNDIA: Prefeitura define plano de segurança para prevenir ataques às escolas

Em conjunto com as forças de segurança da cidade, a prefeita de Sidrolândia Vanda Camilo anunciou um conjunto de ações para prevenir possíveis ataques às escolas municipais.

Entre as medidas anunciadas, está o reforço das rondas no entorno das escolas; capacitar os vigilantes patrimoniais para um trabalho de maior proatividade nos portões de acesso; portões trancados e instalação de serpentina.

Também está programada a capacitação permanente para pais, professores e alunos antibullyng; ciclos de palestras da Polícia Militar com relação as consultas entre pais, alunos e professores. No próximo dia 18 acontece na Câmara uma audiência pública sobre práticas pedagógicas de reparação de atos indisciplinares.

“Diante da boataria propagada via redes sociais, com o anúncio de ataques programados para o próximo dia 20, resolvemos adotar algumas medidas que visam tranquilizar os pais, os alunos e os funcionários”, destacou a prefeita.