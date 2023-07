SIDROLÂNDIA: Prefeitura inicia obra que levará drenagem e asfalto ao Santa Marta /Jardim do Sul

Com recursos do Avançar Cidades, estão sendo investidos R$ 4.927.427,00 no projeto que asfalto nas ruas Ponta Porã, (entre a Rua Rio Grande do Norte e a Rua Romano Rossato) ; Romano Rossato (entre a Vitor Barbosa Souza e a Joaquim Antônio da Silva); Rio de Janeiro (entre a Vitor Barbosa Souza e a Rua Joaquim Antônio da Silva); Sebastião Lopes Ferreira (entre a Romano Rossato e a Rio de Janeiro);Vitor Barbosa de Souza (entre a Rua Rio Grande do Norte e a Rua Romano Rossato); Alberto Hortenci (entre a Romano Rossato e a Leonel de Souza Brito); Odilon Rosa Nantes (entre a Romano Rossato e a Rio de Janeiro); Ítalo Dal Paz (entre a Odilon Rosa Nantes e a Liberalino Ferreira); Joaquim Antônio da Silva (entre Romano Rossato e a Rio de Janeiro).

Outros investimentos

Nesta região está contratada as obras de pavimentação no Cascatinha I (1,8 km de drenagem e 2,2 km de pavimentação

O asfalto chegará às ruas Antônio Ferreira da Silva, Nélio Saraiva Paim, Antônio Correa Hortenci, Martins Fradick (entre as ruas Cuiabá e Ponta Porã), Cuiabá (entre a Rua Diogo Cunha e Antônio Ferreira da Silva), Aurélio de Brito, Antônio Ferreira Almeida, Adelina Ferreira Barbosa, João Márcio Ferreira Terra (entre as ruas Nélio Saraiva Paim e Diogo Cunha), Nélio Saraiva Paim (entre a Rua Presidente Vargas).

Com recursos do Finisa, a Prefeitura vai asfaltar o Altos da Figueira, 2,5 km de asfalto e 2,4 km de drenagem.