Com investimento superior a R$ 1,6 milhão, a Prefeitura de Sidrolândia vai concluir as obras da escola Professor Benigno Escobar, no Jardim Paraíso, paradas há 3 anos com 55% do serviço concluído. O edital de lançamento de licitação foi publicado na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial. O orçamento de referência foi fixado em R$ 1.614.254,01. As propostas das empresas participantes poderão ser apresentadas até o próximo dia 1⁰ de março. A escola do Jardim Paraíso terá 1.129,64 m² de área construída, abrangendo seis salas de aula, ala administrativa, banheiros e saguão, e terá estrutura para receber 360 alunos.

Esta será a terceira licitação para as obras da escola que teve a construção iniciada em 2016, mas empreiteira pediu rescisão de contrato. Houve nova concorrência e em junho de 2018 a obra foi reiniciada, mas acabou paralisada dois anos depois. Os repasses de recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) não estavam sendo liberados, embora houvesse um saldo de R$ 454 mil do convênio total de R$ 950 mil.