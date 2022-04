A Prefeitura de Sidrolândia anunciou que vai promover no próximo dia 29 a Noite do Chamamé, na Praça Central de Sidrolândia. As atrações musicais ficarão por conta dos grupos Som Pantaneiro e Canto da Terra.

Para o presidente da Fundação de Cultura, Professor Carlito, é esperado receber grande público a partir das 18h30 do dia 29 na Praça Central. “A expectativa é muito positiva. Graças a Deus estamos vencendo essa pandemia, então a expectativa é de um grande público, a população vai estar se divertindo, dançando e esquecendo esse momento triste que vivemos”, informa.

Em parceira com o Governo do Estado e a Gazin, será realizado nos dias 28 e 29 o Cine Gazin, cinema itinerante que vai ser instalado na Rua São Paulo, em frente à Praça Central. O Cine Gazin, projeto realizado pela Cepar Cultural através do patrocínio da Gazin, via lei de incentivo fiscal, visa levar mais cultura para jovens e crianças de diferentes municípios dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará.

Serão cinco sessões em cada um dos dois dias, podendo atender até 910 pessoas, sendo quatro sessões exclusivamente para os alunos do município e uma aberta ao público em geral. Cada sessão comporta 91 pessoas, no total de 455 espectadores do projeto por dia. O projeto também disponibiliza pipoca e refrigerante de graça para os participantes.